Политтехнолог Шкляров мог оказаться в Белоруссии по заказу Запада

Задержанный в Минске российский политтехнолог Виталий Шкляров известен тесным сотрудничеством с Западом и российскими либералами. История с его задержанием, как отметили в Госдуме, "попахивает очень гнусно".

Послужной список Шклярова о многом говорит: он работал в предвыборных штабах немецкого канцлера Ангелы Меркель, экс-президента США Барака Обамы, кандидата на пост американского лидера Берни Сандерса и бывшего депутата Государственной думы Дмитрия Гудкова. Также известен Шкляров работой на оппозиционерку Дарью Беседину.

По мнению властей Белоруссии, в Минск Шкляров прибыл для работы на блогера Сергея Тихановского, который сейчас находится под арестом за нападение на представителя правоохранительных органов, и его супругу Светлану Тихановскую, "технического кандидата" от оппозиции на президентских выборах в Белоруссии.

Виталий Шкляров много лет жил в США, оказывал поддержку российским либералам в ходе выборов. Известен политтехнолог и публикациями в "Новой газете", в которых он регулярно критикует действующее руководство РФ, передает Федеральное агентство новостей.

Глава комитета Государственной думы РФ по делам СНГ Леонид Калашников считает, что Запад засылает в Белоруссию своих эмиссаров, чтобы оказать влияние на происходящие в республике политические процессы.

"Я уже неоднократно говорил, что вся эта история с раскачиванием ситуации в Белоруссии попахивает очень гнусно. Вся эта либеральная рать, которая действует против России в самой России, она сейчас и в Белоруссии закрепилась", — считает Калашников.

Политтехнологи обычно работают на тех, кто заплатит больше. В России таких "специалистов" великое множество, среди них есть и профессионалы в своем деле. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Запад спонсирует российских либералов, которые сейчас работают в Белоруссии.

По мнению заместителя главы комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, в Белоруссии сейчас идет охота на всех, чья деятельность может быть доказательством иностранного вмешательства в избирательный процесс. Президент Белоруссии Александр Лукашенко крайне обеспокоен возможными результатами выборов, вопросом собственной популярности и проблемой протестов.