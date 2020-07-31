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19:07   31 Июля 2020
Наука

Врачи назвали внешние проявления рака легких

Врачи назвали внешние проявления рака легких

Рак легких можно вычислить по опухшему лицу, заявили британские ученые из Национальной службы здравоохранения изданию Express.

Симптомы злокачественной опухоли в легких известны многим: затрудненное дыхание, кашель, головные боли и неприятные ощущения в области грудной клетки. Недавно ученые выявили еще один признак прогрессирующего рака — это опухшее лицо.

Объясняется это тем, что увеличение злокачественного новообразования может давить на верхнюю полую вену. Именно по ней кровь идет от верхней части тела обратно к сердцу: ее закупорка приводит к нарушению кровоснабжения, из-за чего и опухает лицо, передает слова врачей телеканал "360".

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Автор: Василий Пименов
#рак #онкология #симптомы #рак легких

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