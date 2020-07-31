Врачи назвали внешние проявления рака легких

Рак легких можно вычислить по опухшему лицу, заявили британские ученые из Национальной службы здравоохранения изданию Express.

Симптомы злокачественной опухоли в легких известны многим: затрудненное дыхание, кашель, головные боли и неприятные ощущения в области грудной клетки. Недавно ученые выявили еще один признак прогрессирующего рака — это опухшее лицо.

Объясняется это тем, что увеличение злокачественного новообразования может давить на верхнюю полую вену. Именно по ней кровь идет от верхней части тела обратно к сердцу: ее закупорка приводит к нарушению кровоснабжения, из-за чего и опухает лицо, передает слова врачей телеканал "360".