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19:03   31 Июля 2020
Армия

Путин объявил 9 октября Днем воинской славы в честь разгрома фашистов на Кавказе

Путин объявил 9 октября Днем воинской славы в честь разгрома фашистов на Кавказе

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск при битве за Кавказ вошел в список дней воинской славы и памятных дат России, сообщают официальные представители пресс-службы Кремля.

Закон об учреждении новой памятной даты подписал президент России Владимир Путин. Как уточняется, этой датой стало 9 октября.

Битва за Кавказ длилась с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. В результате сражений советские войска одержали победу и заняли стратегически важный регион. В истории военного искусства битва за Кавказ стала примером успешного комплекса наступательных и оборонительных операций, которые были проведены в сложнейших условиях.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #закон #день воинской славы

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