Программа "5 шагов" Навального не выдержала критики от Минэкономразвития

Инициатива скандально известного блогера Алексея Навального в рамках борьбы с кризисом, вызванным пандемией COVID-19, "5 шагов" не нашла поддержки в правительственной экспертной группе.

Так, Минэкономразвития заявило об отказе от разработанной Навальным программы, поскольку у России есть собственный план по выходу из экономического кризиса. Экспертная правительственная группа выразила уверенность, что в "5 шагах" отсутствует социально-справедливое или финансово-экономическое обоснование размеров предложенных Навальным денежных компенсаций, пишет "ПолитЭксперт".

Специалисты выразили уверенность, что если последовать программе Навального и отменить платы за ЖКХ, то коммунальные предприятия будут нести огромные убытки, а значит, их придется субсидировать из бюджета.

Телеканал "Царьград" сообщал, что юрист Илья Ремесло оценил декларацию доходов Навального, назвав его "грантоедом обыкновенным".