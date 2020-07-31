ФАН: поездка Шклярова в Белоруссию была выгодна российской оппозиции

Оппозиция из РФ пыталась через политтехнолога Виталия Шклярова расшатать обстановку в Белоруссии, сообщает Федеральное агентство новостей.

Шкляров, по данным спецслужб, работал на белорусского блогера Сергея Тихановского, который собирался баллотироваться в президенты республики. Он не смог стать кандидатом из-за административного ареста, передает ФАН. Шкляров сотрудничал с так называемыми либеральными СМИ РФ, в том числе с "Новой газетой".

Издание даже публиковало новость о его задержании. Некоторые российские оппозиционеры заступились за политтехнолога, когда узнали об его аресте. Так называемые либералы из РФ потерпели неудачу при попытке дестабилизации местных выборов, поэтому решили "попытать счастье" в Белоруссии.