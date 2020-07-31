«Полярный гектар» подтолкнет Карелию к развитию бизнеса

Новая госпрограмма по безвозмездному предоставлению земель заработает на территориях Арктической зоны. «Политика сегодня» обсудила проект «Полярный гектар» с представителем Карелии – ведущим специалистом отдела экономического анализа регионального Минэкономразвития Анжеликой Никитиной.

Какие проекты можно реализовать в Карелии

Арктический регион богат дикоросами: ягодами, грибами и лекарственными растениями. Их можно использовать не только в пищевых целях, но и для производства экологической и фармацевтической продукции, предложила собеседница ПС. А на прибрежных зонах — Беломорском и Кемском районах — развиты марикультура и рыбная промышленность.

«Костомукшский городской округ и Сегежский муниципальный район – крупные промышленные площадки республики [Карелия]», — продолжила представитель ведомства.

Горнопромышленный комплекс арктических территорий, привела еще один пример Никитина, в частности представлен месторождениями железной руды, титана, железа, молибденовых руд, строительного камня для производства щебня.

Все это может быть дополнительно вовлечено в хозяйственный оборот, подчеркнула она. К тому же, планируется поддержка кадрового потенциала Заполярья, а в начале июля президент Владимир Путин подписал закон о помощи арктическому бизнесу.

«Получение "Полярного гектара" связано с возможностью строительства индивидуальных жилых домов, переездом граждан к месту производства, работы и реализации инвестиционных проектов», — констатировала Анжелика Сергеевна.

Психологическая помощь, санатории и забота о детях

Здешние погодные условия не для каждого окажутся комфортными, придется привыкать и к полярным суткам. Никитина не исключила возможность расширения штата психологов, однако это может произойти только при допфинансировании.

На жителей Карелии распространяются путевки в санатории для профилактики основных заболеваний. Более того, дорога туда-обратно — бесплатна.

«Санаторно-курортное лечение предоставляется детскому населению Республики Карелия с 4-х летнего возраста, в том числе проживающих в Арктической зоне, по разным профилям заболеваний в федеральных санаторно-курортных учреждениях», — добавила сотрудник министерства.

Не обошлось и без летнего детского отдыха — для этого разрабатывается подпрограмма «Дети Арктики».

Отличия от «Дальневосточного гектара»

Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев указывал, что реализация «Полярного гектара» будет схожа с предоставлением земель на Дальнем Востоке. Этот механизм оказался простым, эффективным и востребованным. Однако будут и различия, которые в основном касаются выбора земель — об этом «Политика сегодня» писала в материале о госпрограмме в Мурманской области.

«Земельные участки можно будет использовать для строительства индивидуального жилого дома, ведения хозяйства, осуществления иной не запрещенной хозяйственной деятельности», — напомнила Никитина.

Проект предусматривает два этапа предоставления земель. В первые шесть месяцев подать заявку на получение гектара в Карелии смогут только россияне, зарегистрированные в республике. С другими субъектами-участниками программы — аналогично. На втором этапе договор на безвозмездное пользование или аренду сможет заключить любой россиянин.