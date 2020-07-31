Туапсинцы намерены переизбрать Трампа

Корреспондент «Политики Сегодня» начинает свое путешествие по самым злачным местам черноморского побережья, взяв старт из столицы Олимпиады-2014. За несколько дней она проделает путь от Сочи до Анапы, делая остановки на небезызвестных курортах Краснодарского края. На очереди - город воинской славы Туапсе.

Пока кинотеатры под замком даже в Краснодарском крае, можно организовать себе визуальные впечатления поярче – рвануть из Сочи в Туапсе, например. На «Ласточке», и у окна, конечно. В ранний час пассажиры еще не столь болтливые, а виды на море не заслоняют толпы туристов.

Организованные сочинские пляжи по мере отдаления от черноморской Мекки сменяют кемпинги. Картинка за окном разнообразная: прибрежные отели, аквапарки, голые мужчины, батуты, бананы, катамараны, голые мужчины, катера, корабли и снова товарищи без плавок.

Наверняка внимательный читатель поймет — нудистов на побережье в восемь утра как-то особенно много. Пожилая дама смущенно улыбается, оценивая нагие фигуры, а иногда не выдерживает откровенных сцен и отводит взгляд от окна. Чем не кино?

Свежими эмоциями с мужем по телефону посетительница «РЖД-Синема» не делится, а жалуется на отсутствие медицинского осмотра на вокзале и в поезде.

«Кофе не приносили, давление и пульс не мерили, температуру не мерили, маска с собой», — отчитывается попутчица супругу.

Средств защиты на людях в вагоне действительно нет. Логика Юга проста: в такой жаре люди едва ли живые, а уж вирусы точно помрут.

Зато от возможных террористических актов защищают с полной отдачей. Молодого человека на входе в вокзал не только просили предъявить паспорт и вытащить содержимое рюкзака, но и заглянули туда, куда обычно заглядывать не рискуют. Возлюбленную путешественника в этот интимный момент заставили отвернуться. Органы все-таки правоохранительные.

Дорогие смартфоны на пункте досмотра вызывают подозрений не меньше, чем содержимое нижнего белья. Бдительные стражи порядка просят обладателей флагманских устройств ввести специальный код, чтобы проверить, не украден ли аппарат.

Но передвижной кинотеатр стоит того. За 456 рублей ты не только оказываешься на пару часов в комфортабельном кресле «Ласточки», но и попадаешь в начало 2000-х, добравшись до Туапсе.

Об этом свидетельствуют и встречающиеся вывески начала века, и лавочки с товаром за 25 рублей, и бабушка, предлагающая «взвеситься за червонец» прямо у входа на пляж. В 2020 разве что весы стали компактнее, а идеи для бизнеса те же. Как и музыкальные композиции.

«А я девчонка из Ростова на Дону, Дону, Дону, и от любви его, как в той реке, тону, тону, тону», — разносится из автобусов.

Автовокзал в городе воинской славы Туапсе достоин отдельного упоминания. У входа пассажиров подстерегают говорливые местные со скидками на проезд. Обещают, что дорога до пункта назначения будет дешевле официального тарифа. Водитель в деле. Хвалит тех, кто пришел к транспорту без билета.

Подвох затаился у камер хранения. Платишь за услугу 120 рублей, а на импровизированной командировочной квитанции отражаются 150. Главный хранитель багажа, пожилой туапсинец хитро улыбается и предлагает многообещающий политический прогноз.

«Спрос пять лет падает. А тут еще вирус этот страшный, — жалуется он на отсутствие клиентов. — Ну, Трампа выберем в ноябре, будет лучше, он нам поможет».

Видимо, именно после таких заявлений Запад решает, что Россия вмешивается в американские выборы. Но кто знает, что делает седой хранитель в своем не менявшемся с советских времен кабинете, окружив себя чемоданами туристов. Если и работать под прикрытием, то исключительно под таким.

Пока в Туапсе не выбрали Трампа, привычной фактуре курорта вряд ли что-нибудь угрожает. На набережной по-прежнему продают полотенца с картой Краснодарского края, в столовых, как и всегда, голодные приезжие ходят в купальниках. А желающие обогатиться экскурсоводы так же самоотверженно зазывают зевак посмотреть на скалу Киселева, где в прошлом столетии снимался культовый фильм «Бриллиантовая рука».