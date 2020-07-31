Варшава заявила о новых деталях в деле крушения Ту-154

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17:40   31 Июля 2020
Политика

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Комиссия Польши по повторному расследованию дел о крушении Ту-154 президента Леха Качиньского заявляет, что тротил, взрыв которого якобы послужил причиной катастрофы, заложили в авиалайнер в ходе ремонта в России.

Об этом сообщается в промежуточном отчете комиссии под управлением экс-министра обороны Антони Мачеревича, передает РИА Новости.

В документе сказано, что взрыв стал причиной крушения Ту-154, поскольку "до таких повреждений не могло дойти" лишь из-за столкновения самолета с землей.

"Этому противоречит весь очень обширный доказательный материал и результаты очень большого количества экспериментов и анализов", — заявляет комиссия.

Также отмечается, что наличие следов взрывчатых веществ на борту самолета подтвердили лаборатории Польши и Великобритании.

Непосредственной причиной катастрофы признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа, свидетельствует отчет Межгосударственного авиационного комитета, который был опубликован в 2011 году.

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Автор: Кристина Мокроусова
#польша #качиньский #ту-154

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