Варшава заявила о новых деталях в деле крушения Ту-154
Комиссия Польши по повторному расследованию дел о крушении Ту-154 президента Леха Качиньского заявляет, что тротил, взрыв которого якобы послужил причиной катастрофы, заложили в авиалайнер в ходе ремонта в России.
Об этом сообщается в промежуточном отчете комиссии под управлением экс-министра обороны Антони Мачеревича, передает РИА Новости.
В документе сказано, что взрыв стал причиной крушения Ту-154, поскольку "до таких повреждений не могло дойти" лишь из-за столкновения самолета с землей.
"Этому противоречит весь очень обширный доказательный материал и результаты очень большого количества экспериментов и анализов", — заявляет комиссия.
Также отмечается, что наличие следов взрывчатых веществ на борту самолета подтвердили лаборатории Польши и Великобритании.
Непосредственной причиной катастрофы признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа, свидетельствует отчет Межгосударственного авиационного комитета, который был опубликован в 2011 году.