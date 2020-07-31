Строительство "Северного потока — 2" возобновится 3 августа

Эпопея со строительством газопровода "Северный поток — 2", кажется, близка к завершению. Датское энергетическое агентство заявило, что компания Nord Stream 2 AG сможет возобновить прокладку газопровода в понедельник, 3 августа.

Газопровод "Северный поток — 2", который уже выполнен на 90%, долгое время ждал укладки оставшихся 10% труб. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Датского энергетического агентства, компания Nord Stream 2 AG, хотя и с ограничением по использованию определенных типов судов, но может возобновить строительство с 3 августа. Совсем без помех и в этот раз не обошлось: от Nord Stream требуется новое расписание прокладки труб.