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17:39   31 Июля 2020
Экономика

Строительство "Северного потока — 2" возобновится 3 августа

Строительство "Северного потока — 2" возобновится 3 августа

Эпопея со строительством газопровода "Северный поток — 2", кажется, близка к завершению. Датское энергетическое агентство заявило, что компания Nord Stream 2 AG сможет возобновить прокладку газопровода в понедельник, 3 августа.

Газопровод "Северный поток — 2", который уже выполнен на 90%, долгое время ждал укладки оставшихся 10% труб. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Датского энергетического агентства, компания Nord Stream 2 AG, хотя и с ограничением по использованию определенных типов судов, но может возобновить строительство с 3 августа. Совсем без помех и в этот раз не обошлось: от Nord Stream требуется новое расписание прокладки труб.

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Автор: Ирина Большунова
#северный поток-2 #nord stream 2 ag #Датское энергетическое агентство

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