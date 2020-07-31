В Анталье трое неизвестных связали и увезли на пикапе юную девушку

Молодая девушка Эмине Эбру была похищена в районе Манавгат в турецкой Анталье. Девушку схватили трое неизвестных, связали, затащили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Подруга пропавшей девушки рассказала, что вместе с ней отправилась на луг пасти козлят. Там же к ним подошли трое незнакомцев, схватили Эмине, заклеили ей рот скотчем и увезли на белом пикапе. Слова подруги похищенной девушки передает местная газета.

Инцидент случился на плато Башлар. Семья похищенной девушки уже обратилась в жандармерию. Свидетели похищения отмечают, что незнакомцы были не из местных, в поселении их никогда прежде не видели.

Турецкая Анталья - один из самых популярных курортов в Турции. Однако эксперты считают, что в ближайшее время отдыхать там не стоит в связи с большим количеством выявляемых случаев коронавируса, пишет Федеральное агентство новостей.