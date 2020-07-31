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17:25   31 Июля 2020
Экономика

Первый российский закон о криптовалюте подписан президентом РФ Владимиром Путиным

Первый российский закон о криптовалюте подписан президентом РФ Владимиром Путиным

Появление криптовалюты и ее широкое распространение стало головной болью всех регуляторов из-за отсутствия законодательной базы для нового актива. Госдума РФ 22 июля приняла в третьем чтении первый в РФ закон о криптовалюте.

Принятый депутатами Государственной думы РФ 22 июля закон о криптовалюте впервые вводит в юридический обиход все важнейшие термины из этой области. Как сообщает ТАСС, президент РФ Владимир Путин сегодня, 31 июля, подписал этот закон, который вступит в действие с 1 января 2021 года. Закон запрещает россиянам расплачиваться криптовалютой и заниматься рекламой такого способа платежа.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #криптовалюта #госдума рф #закон о криптовалюте

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