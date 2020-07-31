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17:18   31 Июля 2020
Общество

Студенты российских университетов будут обязаны носить маски в новом учебном году

Студенты российских университетов будут обязаны носить маски в новом учебном году

Студенты и преподаватели высших учебных заведений России должны будут носить маски в обязательном режиме. Об этом информировал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

В ходе онлайн-совещания с ректорами вузов РФ он подчеркнул, что без маски на занятия смогут приходить лишь те студенты и преподаватели, у которых до этого подтвердили наличие антител к коронавирусу. Для этого им нужно будет предоставить соответствующую справку. Преподаватели смогут читать лекции без маски.

Также в новом учебном году в университетах страны появятся специальные приборы, дезинфицирующие воздух, а всем входящим в здание будут измерять температуру.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #вуз #коронавирус

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