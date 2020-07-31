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17:09   31 Июля 2020
Политика

В МГУ уверены: сиквел "Шугалея" поможет в процессе возвращения похищенных россиян

В МГУ уверены: сиквел "Шугалея" поможет в процессе возвращения похищенных россиян

Фильм "Шугалей-2" станет дополнительным толчком к освобождению удерживаемых в ливийской тюрьме российских социологов, поскольку против правды действовать трудно, считает профессор МГУ Александр Вавилов.

Вавилов выразил уверенность, что надежды российских граждан оправдаются и удерживаемые в Ливии ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан в скором времени будут возвращены на родину. Вторая часть фильма "Шугалей" станет дополнительным толчком к благоприятному исходу, пишет ПолитЭксперт.

"Я думаю, что выход второй части окажет достаточно позитивное влияние, потому что всякую правду трудно опровергнуть и трудно действовать против. Поэтому те материалы, которые в фильме будут использованы, сыграют важную роль", - комментирует Вавилов.

Российские социологи Шугалей и Суэйфан уже больше года удерживаются в ливийской тюрьме "Митига", подконтрольной боевикам формирования RADA, без предъявления каких-либо обвинений. Основанный на этих событиях фильм "Шугалей" вышел в прокат в мае 2020 года и вызвал широкий резонанс в обществе. Сейчас зрители ожидают не только счастливого конца в сиквеле истории, но и реального возвращения ученых на родину.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #мгу #шугалей-2 #Вавилов

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