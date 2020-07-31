Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Туапсинцы намерены переизбрать Трампа

Туапсинцы намерены переизбрать Трампа

 Приморье, Вьетнам, «Росатом». Чем известен новый глава правительства Якутии

Приморье, Вьетнам, «Росатом». Чем известен новый глава правительства Якутии
ФАН: поездка Шклярова в Белоруссию была выгодна российской оппозиции

ФАН: поездка Шклярова в Белоруссию была выгодна российской оппозиции

 Варшава заявила о новых деталях в деле крушения Ту-154

Варшава заявила о новых деталях в деле крушения Ту-154
Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

 «Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы

«Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы
Туапсинцы намерены переизбрать Трампа

Туапсинцы намерены переизбрать Трампа

 Приморье, Вьетнам, «Росатом». Чем известен новый глава правительства Якутии

Приморье, Вьетнам, «Росатом». Чем известен новый глава правительства Якутии
ФАН: поездка Шклярова в Белоруссию была выгодна российской оппозиции

ФАН: поездка Шклярова в Белоруссию была выгодна российской оппозиции

 Варшава заявила о новых деталях в деле крушения Ту-154

Варшава заявила о новых деталях в деле крушения Ту-154
Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

 «Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы

«Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы
16:59   31 Июля 2020
Общество

Губернатор Подмосковья подарил победительнице олимпиады по физике Mercedes

Губернатор Подмосковья подарил победительнице олимпиады по физике Mercedes

Победительницу Европейской олимпиады по физике Алису Бугрову поздравили с первым местом и подарили ей Mercedes.

Алиса участвовала в Европейской олимпиаде по физике в составе сборной России, она стала лучшей среди девушек и принесла своей команде золото. Ей удалось обойти девушек из 57 стран. Андрей Воробьев, губернатор Московской области, пригласил Алису на завод Mercedes, чтобы вручить подарок — автомобиль.

"В знак усердия и твоего таланта мы хотим преподнести тебе вот этот подарок — Mercedes, чтобы ты на нем ездила безопасно", — поздравил победительницу Воробьев.

Очень важно, чтобы талантливые молодые люди не стремились уезжать из России, а реализовывали свой потенциал на родине, подчеркнул губернатор. Церемония вручения подарка прошла на заводе Солнечногорского округа, сообщает телеканал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#олимпиада #воробьев #mercedes #золото #физика #бугрова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...