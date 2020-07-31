Губернатор Подмосковья подарил победительнице олимпиады по физике Mercedes

Победительницу Европейской олимпиады по физике Алису Бугрову поздравили с первым местом и подарили ей Mercedes.

Алиса участвовала в Европейской олимпиаде по физике в составе сборной России, она стала лучшей среди девушек и принесла своей команде золото. Ей удалось обойти девушек из 57 стран. Андрей Воробьев, губернатор Московской области, пригласил Алису на завод Mercedes, чтобы вручить подарок — автомобиль.

"В знак усердия и твоего таланта мы хотим преподнести тебе вот этот подарок — Mercedes, чтобы ты на нем ездила безопасно", — поздравил победительницу Воробьев.

Очень важно, чтобы талантливые молодые люди не стремились уезжать из России, а реализовывали свой потенциал на родине, подчеркнул губернатор. Церемония вручения подарка прошла на заводе Солнечногорского округа, сообщает телеканал "360".