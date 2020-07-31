Приморье, Вьетнам, «Росатом». Чем известен новый глава правительства Якутии

Бывший врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко назначен временным главой правительства Якутии. С апреля крупнейший субъект Российской Федерации обходился без премьер-министра, ведь предшественник Андрея Владимировича — Владимир Солодов — уже три месяца исполняет обязанности губернатора Камчатского края.

«Андрей Владимирович – опытный руководитель, дальневосточник, имеет большой опыт руководящей работы в крупнейших госкорпорациях, в региональных и федеральных органах власти. С ним мы знакомы уже много лет, знаю его как честного, волевого и компетентного руководителя, способного организовать эффективную работу», — написал глава Республики Саха Айсен Николаев на своей странице в Instagram.

Жители республики восприняли назначение нейтрально-позитивно. Тем не менее, основная претензия некоторых якутян обозначилась четко: Тарасенко – политик, приехавший в Якутск извне, а не республиканский кадр, к тому же, на своих должностях долго не находился.

«Почему не местный? Меня почему-то в Таиланде не берут в председатели правительства. <…> Я за кандидатуру из местных»; «Варяг, но человек с дальневосточным менталитетом…»; «Как бабочка с цветка на цветок порхал, нигде не задерживаясь», — гласят комментарии под постом Николаева.

В публичной политике Тарасенко и правда не задержался, но в управленческом аппарате не новичок. Даже тема диплома, полученного в 2003 году, у него соответствующая — «Диалоговая модель принятия управленческих решений руководителем».

Правда, в руководстве он чаще всего был «на вторых ролях». Замом руководителя и в мурманском порту, и в инспекции Счетной палаты РФ по контролю бюджетных расходов на рыболовство... В Федеральном агентстве по атомной энергии, «Росатоме», «Россельхозбанке», в Федеральном агентстве водных ресурсов, Росморпорту (впрочем, там он в 2013 году стал гендиректором — прим. ред.) — везде на должности заместителя.

Обязанности губернатора Приморского края Тарасенко исполнял меньше года: с октября 2017 по сентябрь 2018-го, однако управленческую карьеру заканчивать не планировал и выдвинулся на губернаторский пост. А затем случилась очень странная история с выборами.

В Единый день голосования 9 сентября представитель партии власти Тарасенко получил в первом туре выборов 46,6% голосов и вышел во второй тур с депутатом краевого заксобрания Андреем Ищенко, который баллотировался от КПРФ и набрал 24,6% голосов. Перед кампанией Тарасенко встречался с Владимиром Путиным, который понадеялся, что на приморских выборах «все будет в порядке». Напутствию президента не суждено было сбыться.

Несмотря на ожесточенную избирательную схватку (кандидаты традиционно обвиняли друг друга в нарушениях – скупке голосов избирателей, фальсификациях), ни Тарасенко, ни Ищенко губернаторское кресло не заняли. Рассмотрев многочисленные жалобы, председатель ЦИК Элла Памфилова порекомендовала краевой избирательной комиссии признать выборы недействительными. На следующий день местный избирком действительно объявил о таком решении.

Тарасенко по собственной воле ушел с поста врио губернатора Приморского края. 26 сентября временно исполняющим обязанности был назначен направленный из Сахалинской области Олег Кожемяко, но и Тарасенко без работы не остался. На следующий день его, по доброй традиции, назначили правой рукой руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.

Такое кадровое решение объяснимо: Тарасенко – выпускник ленинградского Высшего военно-морского училища подводного плавания, а на флоте сделал карьеру, пройдя путь из низов до командира подводной лодки. Кстати, в составе спецподразделения он служил аж во Вьетнаме — на базе в городе Камрань.

Политолог Илья Гращенков называет Тарасенко «опытным аппаратным игроком» и не исключает, что нынешняя должность станет для него трамплином для возвращения в дальневосточную политику.

«Как управленец он себя показал неплохо, в плане традиционной эффективности – привлечения инвестиций, налаживанию порядка, формированию команды. Даже был одним из лидеров по оценкам. Все, что у него не срослось – это политический аспект: люди его не выбрали. Во многом не потому, что были против Тарасенко, а потому, что были против Москвы», — рассказал Гращенков в комментарии «Политике Сегодня».

В заключении вернемся к народному мнению. По обыкновению националистически настроенные жители Якутии ожидают от Тарасенко мудрых и полезных для республики решений на новой должности.