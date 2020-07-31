Путин подписал закон, запрещающий сотрудникам ФСБ разглашать профессиональную тайну

Президент России Владимир Путин подписал закон, которые запрещает бывшим служащим ФСБ, а также действующим сотрудникам разглашать информацию о деятельности службы, составляющую профессиональную тайну, сообщают в пресс-службе Кремля.

Профессиональной тайной являются данные, не относящиеся к государственной тайне и иным тайнам, разглашение которых может создать угрозу собственной безопасности органов ФСБ, подчеркивается в соответствующем документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Как уточняется, теперь все материалы, которые готовятся для открытой публикации и касаются деятельности органов безопасности, будут проходить экспертную оценку.