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Путин подписал закон, запрещающий сотрудникам ФСБ разглашать профессиональную тайну

Путин подписал закон, запрещающий сотрудникам ФСБ разглашать профессиональную тайну

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16:45   31 Июля 2020
Политика

Путин подписал закон, запрещающий сотрудникам ФСБ разглашать профессиональную тайну

Путин подписал закон, запрещающий сотрудникам ФСБ разглашать профессиональную тайну

Президент России Владимир Путин подписал закон, которые запрещает бывшим служащим ФСБ, а также действующим сотрудникам разглашать информацию о деятельности службы, составляющую профессиональную тайну, сообщают в пресс-службе Кремля.

Профессиональной тайной являются данные, не относящиеся к государственной тайне и иным тайнам, разглашение которых может создать угрозу собственной безопасности органов ФСБ, подчеркивается в соответствующем документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Как уточняется, теперь все материалы, которые готовятся для открытой публикации и касаются деятельности органов безопасности, будут проходить экспертную оценку.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #фсб #профессиональная тайна

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