Оксана Пушкина выступила «за» послабления в УК РФ для молодых и будущих мам

31 июля Владимир Путин подписал закон, позволяющий смягчить уголовное наказание для матерей с детьми до трех лет, совершивших преступления небольшой тяжести. Распоряжение также затрагивает провинившихся перед буквой закона беременных женщин.

Согласно документу, к таким осужденным может быть применена опция условно-досрочного освобождения. Кроме этого, оставшийся срок может быть заменен на другой, более мягкий тип наказания. Изменения вносятся в Уголовный кодекс РФ.

Такие послабления в законе, в первую очередь, направлены на поддержку детей женщин-преступниц, а не на них самих, считает ведущий юрист Фонда поддержки пострадавших от преступлений, член рабочей группы Совета федерации РФ по совершенствованию законодательства в сфере предупреждения и профилактики семейно-бытового насилия Александр Кошкин.

«Президент подписал такой закон для детей этих женщин, ведь они не несут ответственность за то, что сделали их матери. У детей должна быть возможность воспитываться матерью», — заявил он в разговоре с корреспондентом «Политики сегодня».

По мнению российской телеведущей, депутата Государственной думы Оксаны Пушкиной, появление подобных законов – признак гуманного государства.