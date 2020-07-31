Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Туапсинцы намерены переизбрать Трампа

Туапсинцы намерены переизбрать Трампа

 Приморье, Вьетнам, «Росатом». Чем известен новый глава правительства Якутии

Приморье, Вьетнам, «Росатом». Чем известен новый глава правительства Якутии
ФАН: поездка Шклярова в Белоруссию была выгодна российской оппозиции

ФАН: поездка Шклярова в Белоруссию была выгодна российской оппозиции

 Варшава заявила о новых деталях в деле крушения Ту-154

Варшава заявила о новых деталях в деле крушения Ту-154
Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

 «Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы

«Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы
Туапсинцы намерены переизбрать Трампа

Туапсинцы намерены переизбрать Трампа

 Приморье, Вьетнам, «Росатом». Чем известен новый глава правительства Якутии

Приморье, Вьетнам, «Росатом». Чем известен новый глава правительства Якутии
ФАН: поездка Шклярова в Белоруссию была выгодна российской оппозиции

ФАН: поездка Шклярова в Белоруссию была выгодна российской оппозиции

 Варшава заявила о новых деталях в деле крушения Ту-154

Варшава заявила о новых деталях в деле крушения Ту-154
Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

 «Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы

«Клоунада» Трампа не помогла перенести выборы
17:26   31 Июля 2020
Россия

Оксана Пушкина выступила «за» послабления в УК РФ для молодых и будущих мам

Оксана Пушкина выступила «за» послабления в УК РФ для молодых и будущих мам

31 июля Владимир Путин подписал закон, позволяющий смягчить уголовное наказание для матерей с детьми до трех лет, совершивших преступления небольшой тяжести. Распоряжение также затрагивает провинившихся перед буквой закона беременных женщин. 

Согласно документу, к таким осужденным может быть применена опция условно-досрочного освобождения. Кроме этого, оставшийся срок может быть заменен на другой, более мягкий тип наказания. Изменения вносятся в Уголовный кодекс РФ.

Такие послабления в законе, в первую очередь, направлены на поддержку детей женщин-преступниц, а не на них самих, считает ведущий юрист Фонда поддержки пострадавших от преступлений, член рабочей группы Совета федерации РФ по совершенствованию законодательства в сфере предупреждения и профилактики семейно-бытового насилия Александр Кошкин.

«Президент подписал такой закон для детей этих женщин, ведь они не несут ответственность за то, что сделали их матери. У детей должна быть возможность воспитываться матерью», — заявил он в разговоре с корреспондентом «Политики сегодня».

«Нужно давать шанс»: Оксана Пушкина о послаблениях в УК РФ для молодых и будущих мам

По мнению российской телеведущей, депутата Государственной думы Оксаны Пушкиной, появление подобных законов – признак гуманного государства.

«Однажды оступившимся будущим и молодым мамам безусловно нужно давать шанс на исправление. И гуманизация наказания — очень важный шаг в развитии современного общества в части защиты прав человека», — сказала она.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Карина Азоян
#кошкин #ук рф #преступления #материнство #пушкина

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...