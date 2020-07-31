Депутат Ярошук сообщил о смерти бывшего мэра Калининграда Савенко

Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в Москве, не дожив до своего 60-летия. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ от Калининграда Александр Ярошук.

Савенко занимал пост градоначальника с 1998 по 2007 год. В январе текущего года он получил серьезную травму головы, из-за которой несколько месяцев находился в коме в одной из столичных клиник. По словам Ярошука, в последнее время экс-мэр находился в тяжелом состоянии, передает телеканал РЕН ТВ.