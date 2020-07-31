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 Доктор Кузнецова назвала инфекции, которые можно подхватить на турецких курортах

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Путин подписал закон, запрещающий сотрудникам ФСБ разглашать профессиональную тайну

Путин подписал закон, запрещающий сотрудникам ФСБ разглашать профессиональную тайну

 Путин подписал закон о сохранении статуса беженца при получении вида на жительство в РФ

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Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

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16:19   31 Июля 2020
Происшествия

Депутат Ярошук сообщил о смерти бывшего мэра Калининграда Савенко

Депутат Ярошук сообщил о смерти бывшего мэра Калининграда Савенко

Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко скончался в Москве, не дожив до своего 60-летия. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ от Калининграда Александр Ярошук. 

Савенко занимал пост градоначальника с 1998 по 2007 год. В январе текущего года он получил серьезную травму головы, из-за которой несколько месяцев находился в коме в одной из столичных клиник. По словам Ярошука, в последнее время экс-мэр находился в тяжелом состоянии, передает телеканал РЕН ТВ.

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Автор: Ирина Большунова
#смерть #калининград #савенко

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