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16:16   31 Июля 2020
Политика

Путин подписал закон о сохранении статуса беженца при получении вида на жительство в РФ

Путин подписал закон о сохранении статуса беженца при получении вида на жительство в РФ

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который позволит лицам, ранее получившим вид на жительство в РФ, сохранить статус беженца. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно материалу законопроекта, отныне из перечня оснований потери статуса беженца, а также временного убежища убирается получение разрешения на постоянное проживание на территории Российской Федерации. Как сообщается в документах, сопровождающих закон, в настоящее время лицо, получившее вид на жительство, утрачивает гарантии на запрет возвращения против его воли на территорию страны своей гражданской принадлежности.

Авторы материала подчеркивают, что в некоторых случаях беженцы не могут получить вид на жительство на руки, так как у них отсутствуют действующие документы, удостоверяющие их личность.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #путин #беженцы #вид на жительство

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