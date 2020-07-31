Доктор Кузнецова назвала инфекции, которые можно подхватить на турецких курортах

Коронавирусная инфекция COVID-19 — не единственная болезнь, которую российские отпускники могут привезти из Турции. Любовные похождения на курортах чреваты целым букетом болезней, передающихся половым путем.

Скоротечные романы и супружеские измены почему-то у россиян чаще всего случаются на курортах Турции. Директор "Женского медицинского центра" Татьяна Кузнецова в беседе с корреспондентом "Народных новостей" рассказала, что из Турции россиянки привозят и беременности, и половые инфекции.

Букет этих болезней весьма разнообразен. Заведующий "Кожно-венерологический диспансера №1" Ильдар Файзуллин назвал среди них хламидийные инфекции, микоплазменные, аногенитальные бородавки, генитальный герпес. Хотя количество ВИЧ-положительных жителей Турции невелико и даже по неофициальным данным составляет 15 тысяч человек, меры предосторожности при контактах с турками следует соблюдать неукоснительно.

Возобновление авиасообщения между Россией и Турцией произойдет уже завтра, 1 августа, и многие россияне решать наверстать упущенную из-за пандемии возможность отдохнуть на любимых курортах. Однако не стоит забывать о риске заразиться или быть покусанными бродячими собаками.