Запрет на использование подержанных запчастей обойдет стороной российские СТО

Минпромторг готовит поправки в единый Технический регламент, согласно которым будет запрещено использование подержанных автозапчастей. Российские водители обеспокоились вопросом — где взять деньги на оригиналы. Запереживали и владельцы автосервисов, ведь их бизнесу тогда может прийти конец.

Главный редактор автомобильного журнала «Движок», автоэксперт Илья Огордников уверил корреспондента ПС, что паника является преждевременной. Новые поправки коснутся пока только производителей. К автосервисам, магазинам автозапчастей и авторазборкам эта инициатива на сегодняшний день отношения не имеет.

«Имеется в виду, что нельзя ремонтировать или восстанавливать автомобили с подержанными автозапчастями на производстве. У нас огромное количество предприятий, которые занимаются переделкой машин, например, коммерческого транспорта, маршруток. Некоторые устанавливают грузовые платформы на легковые автомобили. Вот этим организациям хотят запретить использовать при своей работе использование подержанных запчастей», — объяснил он «Политике сегодня».

Весь транспорт, «созданный» на подобных предприятиях идет в эксплуатацию. По этой причине, опасения наших законодателей обоснованы, считает автоэксперт.

«Техническое состояние большинства транспортных средств вызывает вопросы. Мы регулярно проводим свои исследования. Например, касаемо техосмотра, я вам могу сказать, официально его никто не проходит. Тот закон, который есть, не выполняется. Причем, даже аккредитованные компании, которые занимаются техосмотром, показательно его саботируют. Так что риск безопасности есть. Видимо, власти решили подстраховаться», — считает эксперт.

Однако, по мнению Ильи Огородникова, перегибать палку с такими инициативами тоже не стоит. Большинство российских водителей просто не смогут позволить себе оригинальные запчасти.

«Здесь надо грамотно подходить к вопросу, чтобы это не ударило по карману обычных автовладельцев. Потому что запчасти дорожают каждый день, и для многих использование подержанных или восстановленных автозапчастей — единственный способ починить машину», — сказал он.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) опубликовала пакет изменений в технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Непосредственным разработчиком масштабных изменений выступило ФГУП НАМИ, а ответственным разработчиком стал Минпромторг. Всего документ насчитывает 261 страницу, которые включают множество изменений и требований к автотранспорту.