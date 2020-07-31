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16:04   31 Июля 2020
Весь мир

Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

Конкуренция по-американски: Facebook руками спецслужб закрывает китайский TikTok

Информационная война между Китаем и США переросла в столкновение двух крупных соцсетей: TikTok и Facebook. Глава последней Марк Цукерберг назвал сетевую конкуренцию «идеологической борьбой».

«Нет никакой гарантии, что наши ценности в итоге победят. Например, Китай строит свою собственную версию интернета, ориентированную на совершенно другие идеи, и экспортирует свое видение в другие страны», — заявил основатель Facebook.

Ответ представителя TikTok не заставил долго ждать: гендиректор китайского сервиса Кевин Майер обвинил американскую соцсеть в навязывании ложного патриотизма:

«Давайте вести честную и открытую борьбу за потребителей вместо того, чтобы клеветать, как это делает наш конкурент Facebook. Под видом патриотизма компания стремится положить конец TikTok в США».

Facebook и TikTok сошлись в «идеологической борьбе»

Руководитель «Агентства кибербезопасности», член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц объяснил «Политике Сегодня», что в «лицах» TikTok и Facebook выступают китайское и американское государства.

Соцсеть Цукерберга уже не раз была замечена в сотрудничестве со спецслужбами США. Вашингтон инициировал проверку TikTok из-за того, что сервис «угрожает национальной безопасности» страны. В Белом доме полагают, что китайская разведка использует приложение с короткими развлекательными видео для слежки за американцами.

«США больше всего беспокоит TikTok, у которого скачок в популярности в последнее время. Он составил конкуренцию всем: и Twitter, и Instagram. Естественно, американские компании это беспокоит и они выступают с резкой критикой сервиса. Говорят про спецслужбы Китая, но, стоит заметить, у Facebook права доступа даже еще более расширенные, чем у TikTok», — рассказал Лифшиц.

По словам эксперта по кибербезопасности, с Facebook дополнительно связаны платежные сервисы и другие популярные приложения. Это позволяет собирать еще больше информации о пользователях.

Facebook и TikTok сошлись в «идеологической борьбе»

Лифшиц считает, что информационное противостояние между двумя крупными соцсетями может привести к тому, что компания Apple исключит TikTok из своего онлайн-магазина, а Вашингтон добьется блокировки китайского сервиса на территории США. Сегодня TikTok уже заблокирован в Индии.

TikTok всего за два года существования достиг отметки в 800 миллионов активных пользователей по всему миру. У принадлежащего Facebook Instagram — на двести миллионов пользователей больше, но и на рынке соцсеть существует уже десять лет.

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Автор: Роман Самойлов
#сша #разведка #китай #facebook #кибербезопасность #соцсеть

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