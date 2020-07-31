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15:15   31 Июля 2020
Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

Российские водители получат права нового образца. Начала реализовываться реформа нового дизайна удостоверений .

Слова "водительское удостоверение" пишутся на трех языках: русском, английском и французском. Предполагается, что теперь российские водители смогут пользоваться национальными правами не только внутри страны, но и в государствах, подписавших в 1968 году Венскую "Конвенцию о дорожном движении".

Права с новым дизайном начнут выдавать с 20 августа, в связи с этим уже выпущен приказ МВД России, сообщает телеканал "360". Водительские удостоверения старого образца продолжат действовать.

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Автор: Яна Либерман
#права #гибдд #водители #новый образец

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