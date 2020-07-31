ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

Российские водители получат права нового образца. Начала реализовываться реформа нового дизайна удостоверений .

Слова "водительское удостоверение" пишутся на трех языках: русском, английском и французском. Предполагается, что теперь российские водители смогут пользоваться национальными правами не только внутри страны, но и в государствах, подписавших в 1968 году Венскую "Конвенцию о дорожном движении".