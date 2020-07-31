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15:14   31 Июля 2020
Политика

Работники РФ старше 40 лет получат на работе свободный день для диспансеризации

Работники РФ старше 40 лет получат на работе свободный день для диспансеризации

Работники старше 40 лет в РФ теперь смогут получить право на освобождение от деятельности на один день для прохождения диспансеризации, заявил глава России Владимир Путин.

Соответствующий документ обнародован на официальном интернет-ресурсе правовой информации, передает РИА Новости.

Уточняется, что работник обязан подтвердить использование этого дня для диспансеризации, предоставив справку медицинского учреждения, если это предусмотрено коллективным договором или локальным нормативным актом.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #путин #диспансеризация

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