Работники РФ старше 40 лет получат на работе свободный день для диспансеризации
Работники старше 40 лет в РФ теперь смогут получить право на освобождение от деятельности на один день для прохождения диспансеризации, заявил глава России Владимир Путин.
Соответствующий документ обнародован на официальном интернет-ресурсе правовой информации, передает РИА Новости.
Уточняется, что работник обязан подтвердить использование этого дня для диспансеризации, предоставив справку медицинского учреждения, если это предусмотрено коллективным договором или локальным нормативным актом.