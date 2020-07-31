Путин разрешил сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения магистралей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет сплошные рубки леса в районе озера Байкал для расширения БАМа и Транссиба.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам внимательно следить за ситуацией с вырубкой леса вдоль Байкала в рамках модернизации магистралей. Важность жесткого контроля ситуации с вырубкой леса также обсуждалась на встрече российского лидера и главы Иркутской области Игоря Кобзева.