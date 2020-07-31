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15:07   31 Июля 2020
Политика

Закон о трехдневном голосовании подписал президент РФ Владимир Путин

Закон о трехдневном голосовании подписал президент РФ Владимир Путин

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 дала возможность испытать новые варианты проведения голосований. Среди новшеств полезным признано растягивание голосования на несколько дней.

Выбрать для голосования один из трех дней смогут в будущем россияне. Закон о возможности продления голосования на выборах в органы власти и на референдумах был принят в третьем и окончательном чтении Государственной думой РФ 21 июля, о чем в свое время сообщал ТАСС. Сегодня президент РФ после изучения принятого депутатами документа подписал закон.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #госдума рф #трехдневное голосование

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