Закон о трехдневном голосовании подписал президент РФ Владимир Путин

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 дала возможность испытать новые варианты проведения голосований. Среди новшеств полезным признано растягивание голосования на несколько дней.

Выбрать для голосования один из трех дней смогут в будущем россияне. Закон о возможности продления голосования на выборах в органы власти и на референдумах был принят в третьем и окончательном чтении Государственной думой РФ 21 июля, о чем в свое время сообщал ТАСС. Сегодня президент РФ после изучения принятого депутатами документа подписал закон.