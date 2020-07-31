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15:04   31 Июля 2020
Политика

Путин предложил вручать новое издание Конституции всем получающим паспорт РФ

Путин предложил вручать новое издание Конституции всем получающим паспорт РФ

Президент России Владимир Путин предложил вручать новое издание Конституции всем получающим паспорт гражданина РФ, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства поручил Правительству РФ проработать предложения на эту тему и предоставить их до 1 октября 2020 года. В поручении российский лидер отмечает, что гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство РФ, можно вместе с паспортом вручать издание Конституции с принятыми в июле 2020 года поправками.

Голосование по поправкам в Конституцию России прошло с 25 июня по 1 июля, в результате против поправок высказались чуть более 21%, за их принятие выступили почти 78% россиян. Явка превысила 67%.

Ранее "Царьград" сообщил, что Путин дал поручение чиновникам упростить процедуру получения гражданства РФ.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #паспорт #конституция

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