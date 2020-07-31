Путин предложил вручать новое издание Конституции всем получающим паспорт РФ

Президент России Владимир Путин предложил вручать новое издание Конституции всем получающим паспорт гражданина РФ, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства поручил Правительству РФ проработать предложения на эту тему и предоставить их до 1 октября 2020 года. В поручении российский лидер отмечает, что гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство РФ, можно вместе с паспортом вручать издание Конституции с принятыми в июле 2020 года поправками.

Голосование по поправкам в Конституцию России прошло с 25 июня по 1 июля, в результате против поправок высказались чуть более 21%, за их принятие выступили почти 78% россиян. Явка превысила 67%.

Ранее "Царьград" сообщил, что Путин дал поручение чиновникам упростить процедуру получения гражданства РФ.