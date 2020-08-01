Полвека с Жириновским: десять несерьезных выходок серьезного политика

Бессменный лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский 1 августа отпразднует 50 лет политической деятельности. Все эти годы Владимир Вольфович — в меру одиозный и в меру грандиозный — радовал, шокировал и возмущал россиян эпатажным стилем политического монолога. «Политика Сегодня» вспоминает самые яркие публичные выступления главы либерал-демократов.

Слушал хеви-метал

В июне 1996 года в России прошли президентские выборы. Хотя борьба шла, главным образом, между Борисом Ельциным (набрал 35,3% голосов) и лидером КПРФ Геннадием Зюгановым (32% голосов), активную предвыборную кампанию вел и Жириновский. Именно в тот год появился небезызвестный плакат «Я такой же, как и вы»: на нем политик стоит в майке московской трэш-метал группы Hellraiser. Более того, участники группы лично познакомились с Жириновским в 1995 году. Впрочем, это не помогло победить на выборах: кандидат от ЛДПР набрал всего 5,7% голосов.

Возможно, за 24 года Владимир Вольфович поменял музыкальный вкус, но плакат стала популярен у нескольких поколений молодежи: сейчас он висит в екатеринбургском «Ельцин Центре» как музейный экспонат, а в Рунете фотография стала мемом. До сих пор она вдохновляет тех, кто с фотошопом на «ты». Так, фантазия пользователей Сети делала из Жириновского поклонника рэп-культуры (в майке «Versus Battle»), противника телепрограммы «Дом-2» (надпись на майке гласила: «ненавижу Дом 2»), вегана (в майке «Vegan») и так далее.

Слышал голоса

К 2011 году градус предвыборного задора 65-летнего политика ничуть не снизился. В преддверии думских выборов в российских городах появились билборды, на которых Жириновский с суровым лицом и выставленным пальцем, очевидно, указывая на потенциального избирателя, обращался со словами: «Я не считаю ваши голоса — я их слышу!». В соцсетях лозунг трактовался больше в психиатрическом ключе и разошелся на мемы и демотиваторы.

Бил осла

В 2012 году Жириновский вновь удивил россиян своей предвыборной президентской кампанией, пустив в ход символизм. На видеоролике он восседал в санях, запряженных упрямым ослом — это, по авторской задумке, был образ России. Политик пускал в ход кнут, чтобы заставить животное идти вперед. Некоторые избиратели оценили юмор, другие осудили Жириновского за жестокое обращение с ослом Прошей.

Обращался к Бушу

Знаменитое нецензурное обращение Жириновского к президенту США Джорджу Бушу в 2003 году до сих пор очень популярно в Рунете. В тот год США и союзники вторглись в Ирак, начав затяжной вооруженный конфликт. Россия выступала категорически против военных действий.

Лидер ЛДПР, отдыхая в компании единомышленников, не стесняясь камеры, в течение шести минут делится своими мыслями об американской авантюре на Ближнем Востоке, а также обращается к президенту США с пророчеством.

«Ночью наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. 24 часа, *****, и вся твоя страна будет под водой Атлантического Тихого океана. Ты с кем шутишь, *****? <…>Ты подумай о будущем Америки! Она гибнет! Твоя молодежь бежит из твоей страны. Никто не хочет жить в Америке. Доллар, доллар, доллар! Это грязная, зеленая бумажка», — вещал Жириновский.

Дрался с оппонентами

Эмоциональный либерал-демократ, бывало, выходил за рамки словесной политической дискуссии. Пятнадцатиминутное видео «Лучшие драки Жириновского», набравшее полтора миллиона просмотров на YouTube, говорит само за себя. Как и предупреждение от видеохостинга, появляющееся перед включением ролика: «Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей».

Плескал соком в Немцова

Досталось от Владимира Вольфовича ныне покойному политику Борису Немцову. В 1995 году оба были гостями прямого эфира программы «Один на один», что шла на ОРТ (сейчас «Первый канал»). Молодой Немцов в порыве дискуссии пригрозил Жириновскому «двумя уколами» и саркастически заметил: «Вас тоже вылечим». Едкое замечание закончилась стремительной атакой лидера ЛДПР: он назвал либерала «подонком» и плеснул ему в лицо соком.

Стрелял из окна поезда

Во время путешествия на поезде в 2008 году Жириновский решил похвастаться охотничьими навыками и начал стрелять по воронам прямо из окна вагона. Некоторые депутаты Госдумы поступок главы ЛДПР не оценили и опасались того, что выходка негативно скажется на репутации всего законодательного органа России. На видео Жириновский просит принести ему ружье и открывает стрельбу по воронам. Правда, птицы оказались хитрыми, посетовал политик, и «vip-охота» не задалась.

Стал популярным в TikTok

Гневное выступление Жириновского в 2016 году с трибуны Госдумы в адрес «Единой России», спустя четыре года взорвало русскоязычный TikTok. И вновь глава ЛДПР стал мемом: красноречивость Владимира Вольфовича понравилась молодому поколению. Особенно задела струны молодежных душ одна фраза, с которой теперь ассоциируют разные жизненные ситуации: «когда достал пачку жвачек перед всем классом», «когда достал пачку сигарет на вечеринке» и так далее.

«У нас десять — подавитесь, возьмите восемь! Девять возьмите, но один оставьте! Чингисхан оставлял больше, Гитлер оставлял больше!», — гневался по поводу распределения парламентских мандатов Жириновский.

Доводил до слез Собчак

В 2018 году Ксения Собчак и Владимир Жириновский баллотировались в президенты РФ. Дебаты в прямом эфире «России-1» вышли из-под контроля. Собчак расплакалась из-за оскорблений Жириновского, но того женские слезы не остановили: он предлагал отправить Ксению Анатольевну «в детский сад» и подначивал журналистку: «Заплачь, сейчас мама прибежит!».

«Этот человек меня все время оскорбляет, он не дает мне ничего сказать! Это просто хамство», — вещала расстроенная Собчак.

Падал с надувного матраса в бассейн

Летом 2017 года в День физкультурника Жириновский устроил заплыв в бассейне с молодыми активистами ЛДПР. Видео, на котором возлежащего на надувном матрасе лидера партии молодые люди вносят в бассейн, стало крайне популярным в Сети.