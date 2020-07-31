Политолог Бондаренко рассказал, как Украина выставила собственный суверенитет на торги

Украина выставляет собственный суверенитет на торги, едва ли успев получить долгожданную независимость. Об этом сообщил украинский политолог и директор фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко.

С момента получения независимости страна превратила вопрос суверенитета в ресурс, который впоследствии начала выставлять на торги, обозначил он. Так образовались две группы элит, конкурирующие между собой на протяжении нескольких десятилетий — западные и восточные. Они лишь спорили между собой, как и кому было бы выгоднее продать суверенитет государства.

В интервью "ПолитНавигатору" Бондаренко сообщил, что у большинства представителей элиты не было планов и намерений связать свое будущее и будущее детей с Украиной.

31 июля сенаторы США предложили ежегодно выделять Украине 300 миллионов долларов на военную помощь. Об этом сообщает телеканал "360".