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14:42   31 Июля 2020
Политика

Политолог Бондаренко рассказал, как Украина выставила собственный суверенитет на торги

Политолог Бондаренко рассказал, как Украина выставила собственный суверенитет на торги

Украина выставляет собственный суверенитет на торги, едва ли успев получить долгожданную независимость. Об этом сообщил украинский политолог и директор фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко.

С момента получения независимости страна превратила вопрос суверенитета в ресурс, который впоследствии начала выставлять на торги, обозначил он. Так образовались две группы элит, конкурирующие между собой на протяжении нескольких десятилетий — западные и восточные. Они лишь спорили между собой, как и кому было бы выгоднее продать суверенитет государства.

В интервью "ПолитНавигатору" Бондаренко сообщил, что у большинства представителей элиты не было планов и намерений связать свое будущее и будущее детей с Украиной.

31 июля сенаторы США предложили ежегодно выделять Украине 300 миллионов долларов на военную помощь. Об этом сообщает телеканал "360".

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #бондаренко #торг

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