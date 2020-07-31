Российский консул посетит задержанных в Белоруссии россиян

Задержанные в Белоруссии россияне в настоящее время находятся под стражей. Следственный комитет республики удовлетворил просьбу российской стороны — организовать встречу консула РФ с задержанными.

Задержанные 29 июля в Белоруссии 33 гражданина Российской Федерации получили возможность встретиться с российским консулом. Такую возможность им предоставил Следственный комитет Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Минске.