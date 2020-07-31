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14:39   31 Июля 2020
Политика

Российский консул посетит задержанных в Белоруссии россиян

Российский консул посетит задержанных в Белоруссии россиян

Задержанные в Белоруссии россияне в настоящее время находятся под стражей. Следственный комитет республики удовлетворил просьбу российской стороны — организовать встречу консула РФ с задержанными.

Задержанные 29 июля в Белоруссии 33 гражданина Российской Федерации получили возможность встретиться с российским консулом. Такую возможность им предоставил Следственный комитет Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Минске.

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Автор: Борис Нестеров
#белоруссия #российский консул #задержанные россияне

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