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14:37   31 Июля 2020
Общество

Губернатор Подмосковья рассказал, какие станции МЦД откроют в 2020 году

Губернатор Подмосковья рассказал, какие станции МЦД откроют в 2020 году

Новые станции Московских центральных диаметров строят в Подмосковье по графику, несмотря на пандемию коронавируса, рассказал губернатор области Андрей Воробьев.

Две станции уже открылись ровно в поставленный срок — это Новодачная и Нахабино. Еще одну планируют закончить в 2020 году. МЦД стал спасением для многих жителей Подмосковья, работающих в Москве, рассказало интернет-издание "Подмосковье сегодня". С помощью него можно сократить время в пути, сообщил Воробьев.

С момента открытия МЦД совершено 76 млн поездок, а метро в Москве разгрузилось на 12%. Только пандемия коронавируса внесла некоторые коррективы в строительство линий. Губернатор отметил, что в Московской области сделают все возможное, чтобы достроить их к запланированной дате, передает "360".

"Вечерняя Москва" сообщает, что следующую линию МЦД откроют в конце 2022 — начале 2023 года. Первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Анна Кротова отметила, что в августе будет открыта станция Долгопрудная, vm.ru.

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Автор: Борис Нестеров
#график #пандемия #станции МЦД

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