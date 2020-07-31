Газ, туризм, космодром: как планируется развивать Амурскую область

Дальневосточный регион отстает от среднероссийского уровня по социально-экономическим показателям. Чтобы решить эту проблему, необходимы особые условия хозяйствования, считает замглавы аппарата губернатора и правительства Амурской области Эльвира Оверченко.

Два года назад на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин поручил разработать Национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Уже в конце июня этого года российский лидер распорядился в трехмесячный срок утвердить документ.

«Перед правительством Российской Федерации стоят задачи ускоренного развития Дальнего Востока. На решение именно этих задач и направлена национальная программа, которая позволит сократить миграционный отток и повысить рождаемость населения», - отметила Оверченко, добавив, что в перспективе регион может достичь лидирующих позиций по социально-экономическим показателям.

Амурские власти формировали предложения в нацпрограмму при помощи общественных обсуждений. Отклик вышел немалый – поступило порядка 25 тысяч предложений. В частности, они касались сферы ЖКХ, совершенствования социальной сферы, транспортной инфраструктуры, развития культуры, спорта, образования и здравоохранения.

«Проект Национальной программы, содержит векторы развития реального сектора экономики, крупные инвестиционные проекты и объекты соответствующей инфраструктуры, а также мероприятия поддержки экспорта и субъектов малого и среднего предпринимательства Дальнего Востока», — обобщила замглавы итоги собрания областного Заксобрания в комментарии «Политике сегодня».

На территории Амурской области в рамках проекта планируют ввести в эксплуатацию газоперерабатывающий завод, вывести космодром «Восточный» на проектную мощность, развить золотодобычу, создать туристический кластер. В сфере инфраструктуры указано строительство трех мостов, два из которых будут вести в Китай, приведение в порядок дорожной сети, реконструкция терминала аэропорта.

Для социального развития власти хотят построить почти 200 ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) и врачебных амбулаторий, отремонтировать больницы, поликлиники и школы, закупить новое оборудование и обновить парк машин скорой помощи. И это далеко не все.

«Существует необходимость в создании таких социальных и экономических условий, которые позволят достигнуть среднероссийского уровня и в перспективе занять лидирующие позиции», — констатировала собеседница ПС.

Оверченко вспомнила и о программе «Дальневосточный гектар». По ее словам, молодые семьи и участники проекта смогут получить ипотеку под два процента годовых. Ранее «Политика сегодня» рассказывала о схожем проекте – «Полярный гектар».