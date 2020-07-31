Российский лидер Владимир Путин провел заседание с членами Совбеза РФ.

Глава России обсудил с Совбезом задержание граждан РФ на территории Белоруссии, которое произошло накануне. Также поднимались вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки.

Ранее официальный пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет информации о том, что россияне могли совершить противоправные действия на территории Белоруссии. Он подчеркнул, что о попытках России дестабилизировать ситуацию в Белоруссии не может идти и речи.