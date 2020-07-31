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14:27   31 Июля 2020
Россия

Путин обсудил задержание граждан РФ в Белоруссии на заседании Совбеза

Путин обсудил задержание граждан РФ в Белоруссии на заседании Совбеза

Российский лидер Владимир Путин провел заседание с членами Совбеза РФ.

Глава России обсудил с Совбезом задержание граждан РФ на территории Белоруссии, которое произошло накануне. Также поднимались вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки.

Ранее официальный пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет информации о том, что россияне могли совершить противоправные действия на территории Белоруссии. Он подчеркнул, что о попытках России дестабилизировать ситуацию в Белоруссии не может идти и речи.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #путин #совбез #заседание

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