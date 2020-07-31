Svenska Dagbladet рассказало, зачем Трамп хотел купить Гренландию у Дании

Крупнейший остров во всем мире внезапно стал одной из обсуждаемых тем с точки зрения геополитики регионов. Так, Трамп заявлял, что намерен купить у Дании Гренландию, продвигая свои позиции в борьбе с РФ и Китаем за влияние в Арктике.

Предложение Трампа Дании поступило после того, как в Белом доме обсудили возможный план действий, а действовать американцам необходимо, поскольку они видят нарастающую активность китайской стороны в регионе, пишет "ИноСМИ". Еще одним фактором для действий со стороны США стала запланированная модернизация трех гренландских аэропортов. Помимо того Дания выставила на продажу расположенную к югу от столицы военную базу, которую сразу захотела купить КНР, и все три воздушные гавани.

После общения властей Дании с Белым домом сделку отменили, но более ясно не стало, какие риски для безопасности влекут за собой китайские деньги. По мнению Трампа, самым лучшим выходом из ситуации стала бы покупка острова. Так, США продемонстрировали, что они не потерпят постоянного присутствия Китая так близко.

В заключение автор материала подчеркивает, что в ближайшем будущем можно ожидать продолжения борьбы сверхдержав за контроль в Арктике, поскольку просто так этот регион никто не уступит.

Телеканал "360" сообщал, что журналист из Дании рассказал о российском оружии, против которого НАТО выглядит беззащитным.