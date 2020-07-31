Супругу расчлененного рэпера Картрайта задержали по делу об убийстве

Супруга погибшего украинского рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана сотрудниками полиции в рамках уголовного дела об убийстве. Ранее женщина проходила по делу о смерти музыканта в качестве свидетеля.

Сожительница рэпера Картрайта, расчленившая мужа, задержана в рамках уголовного дела, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Уточняется, что женщина задержана полицией по делу об убийстве. Ранее ее допросили в отделении полиции.

Супруга артиста сообщила сотрудникам полиции, что Картрайт умер в результате передозировки наркотиками, но эта версия не подтвердилась в результате первичной экспертизы останков.

Марина Кохал, по предварительным данным, пыталась скрыть факт смерти музыканта, расчленив тело.