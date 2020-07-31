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13:46   31 Июля 2020
Происшествия

Супругу расчлененного рэпера Картрайта задержали по делу об убийстве

Супругу расчлененного рэпера Картрайта задержали по делу об убийстве

Супруга погибшего украинского рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана сотрудниками полиции в рамках уголовного дела об убийстве. Ранее женщина проходила по делу о смерти музыканта в качестве свидетеля.

Сожительница рэпера Картрайта, расчленившая мужа, задержана в рамках уголовного дела, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Уточняется, что женщина задержана полицией по делу об убийстве. Ранее ее допросили в отделении полиции.

Супруга артиста сообщила сотрудникам полиции, что Картрайт умер в результате передозировки наркотиками, но эта версия не подтвердилась в результате первичной экспертизы останков.

Марина Кохал, по предварительным данным, пыталась скрыть факт смерти музыканта, расчленив тело.

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Автор: Руслан Неглинный
#смерть #жена #рэпер #Энди Картрайт

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