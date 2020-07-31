Песков назвал безальтернативными минские договоренности по Донбассу

Российская Федерация остается преданной минским договоренностям по вопросу Донбасса, они являются безальтернативными. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва была, есть и остается приверженной минским договоренностям. Россия уверена, что комплекс мер Минска представляет собой безальтернативную базу для продолжения поисков путей урегулирования в регионе, передает РИА Новости.