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13:14   31 Июля 2020
Политика

Песков назвал безальтернативными минские договоренности по Донбассу

Песков назвал безальтернативными минские договоренности по Донбассу

Российская Федерация остается преданной минским договоренностям по вопросу Донбасса, они являются безальтернативными. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва была, есть и остается приверженной минским договоренностям. Россия уверена, что комплекс мер Минска представляет собой безальтернативную базу для продолжения поисков путей урегулирования в регионе, передает РИА Новости.

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Автор: Руслан Неглинный
#донбасс #песков #минск #кремль

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