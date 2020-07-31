Кремль подтвердил заявление МИД РФ о сотрудниках ЧОП в Белоруссии

Задержанные в Белоруссии граждане РФ являются сотрудниками ЧОП, которые летели в Стамбул, при этом в Белоруссии они были проездом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пребывание российских граждан в Минске никак не связано с Белоруссией, подчеркнул Песков в рамках пресс-брифинга в пятницу, 31 июля. По его словам, россияне опоздали на самолет, после чего решили остановиться в одной из гостиниц города, где планировали дождаться следующего рейса.

"Они не совершали, не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий", — заявил Песков.

Он также отметил, что это все, что известно Кремлю к настоящему моменту. Москва ожидает, что российские граждане будут отпущены в ближайшее время, уточнил Песков.