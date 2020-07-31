Польские СМИ оценили мощь российского "истребителя танков"

Российская самоходная пушка "Спрут-СДМ1" существенно увеличит мощь индийской армии, если Нью-Дели примет решение закупить эту технику. Об этом пишет автор польского издания Defence24 Матеуш Зелонка.

Польский журналист назвал российскую самоходную противотанковую пушку "истребителем танков", эффективность которого существенно возросла за счет улучшения системы управления огнем "Сосна-У", передает "Российская газета".

Гладкоствольная пушка 2А75 калибра 125 миллиметров может использовать противотанковую управляемую ракету 9К119 "Рефлекс". Таким образом огневая мощь "Спрута" сопоставима с танками, хотя машина гораздо легче и маневреннее, что позволяет легко ее транспортировать по воздуху и эксплуатировать в горной местности.