Песков опроверг сообщения СМИ о выходе РФ из переговоров по Донбассу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о якобы выходе России из переговоров по Донбассу.

Ранее ряд украинских СМИ сообщил, что Россия покидает переговоры по Донбассу, о чем якобы заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в своем письме канцлеру Германии Ангеле Меркель. Позднее источник опроверг эту информацию, пишет "Царьград".

По словам Пескова, сообщения о прекращении переговоров по Донбассу являются передергиванием, а в действительности Дмитрий Козак такого не писал и не заявлял.