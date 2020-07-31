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13:01   31 Июля 2020
Россия

Песков опроверг сообщения СМИ о выходе РФ из переговоров по Донбассу

Песков опроверг сообщения СМИ о выходе РФ из переговоров по Донбассу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о якобы выходе России из переговоров по Донбассу.

Ранее ряд украинских СМИ сообщил, что Россия покидает переговоры по Донбассу, о чем якобы заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в своем письме канцлеру Германии Ангеле Меркель. Позднее источник опроверг эту информацию, пишет "Царьград".

По словам Пескова, сообщения о прекращении переговоров по Донбассу являются передергиванием, а в действительности Дмитрий Козак такого не писал и не заявлял.

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Автор: Яна Либерман
#донбасс #песков #козак

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