31 июля на Московской бирже зафиксировано рекордное на сегодня ослабление рубля по отношению к доллару и евро. Однако России волноваться не стоит, так как нет потребности в иностранной валюте. Об этом «Политике сегодня» сообщил президент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, доктор экономических наук Александр Ходачек.

«У нас есть экспортеры, которые платят валютную выручку, а за границу почти никто не ездит. Внутри страны валюта не нужна, поэтому страшного я здесь ничего не вижу», — сказал эксперт.

Причину резкого ослабления рубля Ходачек видит в отсутствии интервенции Центробанка.

«До этого он [Центробанк] регулировал валюту. А сейчас валютный курс находится в свободном режиме. Еще это снижение может быть связано с покупкой облигаций на рынке ценных бумаг», — предположил он.

Снижение курса рубля не будет долгим, прогнозирует президент НИУ ВШЭ: отечественной валюте помогут растущие цены на нефть и уровень инфляции чуть больше 0%.

«К началу ноября, я думаю, доллар выйдет на позицию 69–70 рублей, а евро – 79–80. А к началу следующего года может даже еще будет снижаться», — спрогнозировал экономист.

По данным Московской биржи на 31 июля, доллар превысил 74 рубля впервые с 14 мая. Курс евро увеличился до 87,59 рублей.