Прозападный десант иностранных агентов и сотрудников НКО наблюдается в Хабаровске, пишет Telegram-канал "Маска правды".

По информации вышеуказанного канала, активное участие в протестных акциях в Хабаровске принимают представители деструктивных организаций, иноагентов и НКО. Среди них есть проамериканский журналист, работающий в Free Russia Foundation, Романов, а также ряд сотрудников "Открытой России" (организация признана нежелательной на территории РФ).

Так, в Хабаровск прибыл журналист, усиливший российское вещание телеканала BBC, Козлов. Помимо вышеперечисленных организаций освещением протестных акций занимается структура "Радио Свобода" (признана иноагентом в РФ). Также в городе находится и корреспондент СМИ-иноагента "Настоящее время".

Помимо того, на протестах можно увидеть представителей структур Навального, ФБК которого был также признан иноагентом в РФ.