Понасенков призвал проявить военную хитрость в ответ на выпады польских вандалов

В польском городе Легница нашли обезглавленную статую маршала Константина Рокоссовского, которую неизвестные ранее украли с мемориального кладбища красноармейцев. Историк и режиссер Евгений Понасенков в беседе с «Политикой Сегодня» предположил, что подобные акции можно прекратить, только перестав обращать на них внимание.

«Россия, конечно, будет очень серьезно на это реагировать, как реагировала всегда. Но вы же видите, что этот процесс бесконечен. И чтобы остановить подобные акции, необходимо проявить мудрость. Нужно перестать реагировать на подобные инфоповоды и выпады. Иначе это будет длиться вечно. Точку в этом поставить невозможно», — заверил эксперт.

Понасенков объяснил, что польский «протест» к личности маршала Рокоссовского противоречив. Военачальник родился в Польше (по данным анкеты от 22 апреля 1920 года Рокоссовский родился в Варшаве в 1896 году - прим.ред.) и с 1949 по 1956 годы был министром обороны Польской Народной республики. По мнению историка, маршал — не лучшая кандидатура для того, чтобы выражать антироссийские настроения.

«Я убежден, что чем больше будет ответ на эту "волну" выпадов, тем больше будет сама "волна". Надо проявить военную хитрость и не отвечать нотой на ноту, и действием на действие. Тогда, по законам физики, гидравлики и морского дела, к нам придет спокойствие и штиль», — заключил Понасенков.

В период с 1997 по 2018 год количество советских памятников в Польше сократилось в четыре раза – с 561 до 134. Локальные акции по сносу и осквернению монументов погибшим во время Второй мировой войны советским солдатам проходят по сей день.

В настоящий момент полиция Легницы разыскивает похитителей памятника Рокоссовскому и разворованные фрагменты скульптуры. Она была частью экспозиции местного Музея меди и весила около 600 килограмм.