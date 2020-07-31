Киев получил от Минска список задержанных в Белоруссии россиян, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, МИД Белоруссии попросил Киев передать список с именами задержанных "на предмет совершения указанными лицами преступлений и участия в военных действиях". Кулеба также отметил, что правоохранители Украины уже получили список и работают с ним. Также министр рассказал, что в числе задержанных есть граждане Украины, но их не семь человек, как сообщалось ранее. Точное их число Кулеба не назвал.

"На Украине нет возможности иметь второе гражданство и все, у кого есть украинский паспорт, являются гражданами Украины", — рассказал глава МИД страны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с задержанием россиян под Минском. Он уточнил, что все они являются гражданами РФ и среди них нет украинцев, передает "Царьград".