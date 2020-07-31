В Госдуме оценили инициативу увеличить выплаты безработным

Пособие по безработице предлагается увеличить. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) считает, что минимальные выплаты нужно поднять до уровня регионального прожиточного минимума, а максимальные — до суммы средней зарплаты в регионе. Предложение направлено в правительственную комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

При этом пособие по безработице должно возмещать не менее половины заработка на последнем месте работы гражданина. В ФНПР отметили, что именно такой подход соответствует конвенции Международной организации труда «О содействии занятости и защите от безработицы» . Нужно обеспечить «достойное возмещение потерянного заработка для безработных», полагают в профсоюзной организации.

«Необходимо поддерживать приемлемый уровень жизни для безработного и его семьи в период отсутствия работы, особенно во время неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановки в стране. Более того, это решение поспособствует восстановлению и росту экономики за счет повышения совокупного потребительского спроса, и самое главное: оно реализует конституционную гарантию на защиту от безработицы», — заявил Олег Соколов, секретарь ФНПР.

В 2020 году минимальное пособие по безработице — 1500 рублей, а максимальное — 12 130 рублей. Из-за пандемии и последовавшего за ней экономического кризиса безработным гражданам с несовершеннолетними детьми назначили дополнительные выплаты.

В министерстве труда в ответ на заявление ФНПР отметили, что выплаты уже были увеличены. Действительно, в мае минимальный размер пособия по безработице повышали до 4500 рублей. Но эта мера временная — всего на три месяца, и, вероятно, будет упразднена после улучшения экономической ситуации.

«Пособие по безработице не спроектировано как постоянная замена трудовых доходов. Это мера поддержки, позволяющая гражданину обеспечить минимальный доход на время поиска работы», — цитируют «Известия» заявление пресс-службы Минтруда.

Профсоюзное предложение одобрил депутат Михаил Тарасенко, член комитета ГД по труду и социальной политике, председатель горно-металлургического профсоюза России. Он подчеркнул, что повышение выплат оставшимся без работы — международная практика, которую возможно воплотить в жизнь и в РФ.

«Мировая практика говорит о том, что именно такие подходы доминируют в развитых странах мира. По пособиям по безработице законодательных инициатив не было, но было очень много тех, что касаются размера прожиточного минимума и размера минимальной оплаты труда. Но это не значит, что мы не будем рассматривать [увеличение пособия по безработице]: я думаю, это предложение достаточно актуальное», — отметил Тарасенко в комментарии «Политике Сегодня».

Из-за коронавируса безработица в стране выросла в 3,5 раза — до трех миллионов человек, отмечал в своем отчете премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Однако рынок труда имеет все шансы нормализоваться в ближайшее время и тенденции к улучшению ситуации уже заметны: в июле количество вакансий выросло на 34% по сравнению с маем, а спрос на персонал превысил предложение, сообщали ПС в компании HeadHunter.