Гражданам предпенсионного возраста полагается ряд льгот от государства

Собирающиеся на пенсию россияне смогут воспользоваться некоторыми льготами и привилегиями, напомнили сотрудники Пенсионного фонда РФ.

Предоставление бонусов от государства зависит не только от возраста человека. Мужчины и женщины получают льготы в разное время, отметили специалисты.

Женщинам они полагаются в возрасте от 52 или 55 лет, а мужчинам бонусы доступны по достижении 57 или 60 лет, передает Федеральное агентство новостей.

Основными привилегиями для граждан предпенсионного возраста в России являются освобождение от земельного и имущественного налогов, бесплатное профобучение, повышенное пособие по безработице и многие другие.