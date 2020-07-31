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12:04   31 Июля 2020
Экономика

Гражданам предпенсионного возраста полагается ряд льгот от государства

Гражданам предпенсионного возраста полагается ряд льгот от государства

Собирающиеся на пенсию россияне смогут воспользоваться некоторыми льготами и привилегиями, напомнили сотрудники Пенсионного фонда РФ.

Предоставление бонусов от государства зависит не только от возраста человека. Мужчины и женщины получают льготы в разное время, отметили специалисты.

Женщинам они полагаются в возрасте от 52 или 55 лет, а мужчинам бонусы доступны по достижении 57 или 60 лет, передает Федеральное агентство новостей.

Основными привилегиями для граждан предпенсионного возраста в России являются освобождение от земельного и имущественного налогов, бесплатное профобучение, повышенное пособие по безработице и многие другие.

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Автор: Руслан Неглинный
#льготы #пфр #господдержка

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