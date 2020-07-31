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12:15   31 Июля 2020
Россия

Губернатор ЯНАО Артюхов перешел «на удаленку» после заражения коронавирусом

Губернатор ЯНАО Артюхов перешел «на удаленку» после заражения коронавирусом

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов переносит коронавирус в легкой форме. Об этом «Политике сегодня» сообщила руководитель пресс-службы главы региона Олеся Нестеренко.

«Он хорошо переносит, у него, в принципе, нормальное состояние. Заболевание проходит в легкой форме. Поэтому он [Артюхов] лечится дома и работает на удаленном режиме», — сообщила пресс-секретарь.

Дмитрий Артюхов сообщил о том, что получил положительный результат теста на коронавирус в своем Instagram. По словам губернатора ЯНАО, сначала никаких симптомов у него не наблюдалось, однако сегодня появилось легкое недомогание и слабость. Артюхов добавил, что из-за заболевания пришлось перенести ряд встреч и поездок.

Руководитель пресс-службы отметила, что ни с кем из болеющих COVID-19 губернатор не контактировал.

«Иначе бы он уже давно находился на самоизоляции. Но кто знает, может кто-то переболел бессимптомно, и Дмитрий Андреевич от него заразился», — сказала Олеся Нестеренко.

Сейчас тесты на коронавирус сдают все, что находился в непосредственном контакте с губернатором.

«Пока у всех тест отрицательный. Тем не менее все, кто с ним контактировал, изолированы», — заключила она.

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Автор: Карина Азоян
#ямало-ненецкий автономный округ #дмитрий артюхов #коронавирус

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