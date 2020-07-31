Лондон вновь включил Россию в список "значительных угроз" для Великобритании, об этом заявила министр по вопросам обороны королевства Аннабель Голди.

Как отметила Голди, Россия является страной, которая представляет "угрозу" для Великобритании. По ее словам, власти страны сделали такой вывод после отслеживания разработки всех новых российских судов, которые вводятся в строй. Кроме того, учитывались их боевые возможности, говорит она.

"Отслеживание и реагирование на эту угрозу входит в число главных приоритетов министерства обороны", — говорится в заявлении чиновницы.

Ранее член палаты лордов Джон Андерсон спросил у британского правительства, как оно оценивает безопасность Балтийского и Северного морей после информации о том, что в состав ВМФ РФ в 2020 году примут 40 новых кораблей и судов, передает "Царьград".