Путин поручил правительству проработать не внесенные в Конституцию РФ поправки

Российский президент Владимир Путин поручил правительству страны предоставить предложения по изменению текущих законов с учетом не внесенных в Конституцию поправок. Об этом сообщил официальный сайт Кремля.

Соответствующее поручение российский лидер передал по итогам встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Путин обозначил сроки подготовки предложений — к 15 декабря 2020 года.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции государства проходило в период с 25 июня по 1 июля. Основным стал его последний день. По итогам голосования, поправки к Основному закону страны поддержали 77,92% проголосовавших.