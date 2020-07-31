Психологи: россиянки чаще всего изменяют мужьям на курортах Турции

Женщины из России чаще всего изменяют своим мужьям на отдыхе в Турции, чем на других популярных курортах мира. Такие данные представлены по результатам закрытого психологического тренинга "Познай себя".

Психологами был проведен анализ наиболее популярных женских сообществ, форумов и Telegram-каналов, в ходе которого выяснилось, что российские женщины чаще испытывают удовольствие от секса, находясь на морских курортах. Причем по большей части это происходит не с их постоянными партнерами, пишет ФАН.

Позже специалисты психологического тренинга "Познай себя" предоставили рейтинг популярных туристических стран, где россиянки чаще всего достигали пика интимного наслаждения. Лидером среди таких стран оказалась Турция, опередив Бали, Таиланд, Крым и Сочи.

Далее в пикантном рейтинге следуют Гоа, Карибские острова, Мальдивы, Греция, Черногория, Испания, Италия, Франция, Куба и Латинская Америка, а замыкает этот список побережье Азовского моря.

Стоит помнить, что помимо сексуального наслаждения на турецких курортах, российских туристок могут ожидать множество проблем по возвращении на родину, такие как различные венерические заболевания или распад семьи.

Ранее сообщалось, что с 1 августа РФ возобновляет авиасообщение с рядом государств, в том числе и с Турцией.