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11:14   31 Июля 2020
Происшествия

СК РФ возбудил дело против депутата Галяминой за призыв к незаконному митингу

СК РФ возбудил дело против депутата Галяминой за призыв к незаконному митингу

Следственный комитет возбудил уголовное дело против муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой после ее призыва к несанкционированному митингу.

Уголовное дело в отношении Галяминой возбуждено за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Депутат призывала людей выйти на незаконную акцию в Москве 15 июля, сообщает РИА Новости.

Правоохранители доставят в ближайшее время Галямину в СК для проведения следственных действий. По мнению следователей, Галямина размещала 15 июля в социальной сети призыв к участию в несанкционированной акции. Ранее депутат неоднократно привлекалась к административной ответственности.

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Автор: Руслан Неглинный
#уголовное дело #митинг #депутат #галямина

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