СК РФ возбудил дело против депутата Галяминой за призыв к незаконному митингу

Следственный комитет возбудил уголовное дело против муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой после ее призыва к несанкционированному митингу.

Уголовное дело в отношении Галяминой возбуждено за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Депутат призывала людей выйти на незаконную акцию в Москве 15 июля, сообщает РИА Новости.

Правоохранители доставят в ближайшее время Галямину в СК для проведения следственных действий. По мнению следователей, Галямина размещала 15 июля в социальной сети призыв к участию в несанкционированной акции. Ранее депутат неоднократно привлекалась к административной ответственности.